美國「有線電視新聞網」（CNN）報導，在歐美瞄準俄羅斯能源、後者也主動對多國切斷供應後，俄羅斯天然氣的出口量確實大減，卻因為國際能源價格上漲，使其獲得「意外之財」；在俄烏戰爭爆發的2個月內，俄羅斯對歐盟的化石燃料出口收入，甚至超過2021年同時期的2倍。

根據報導，能源巨頭俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）表示，若扣除白俄羅斯、亞美尼亞、亞塞拜然、哈薩克等獨立國家國協成員國，俄羅斯天然氣出口在2022年的前5個月中大減接近28%。

造成此現象的原因，包括歐盟國家在俄烏戰爭影響下，正努力減少對俄羅斯能源的依賴，已承諾於今年底前削減66%俄羅斯天然氣；以及俄羅斯在總統普丁（Vladimir Putin）的政策下，已切斷對波蘭、保加利亞、芬蘭、丹麥、德國、荷蘭等國家的天然氣供應。

但根據獨立研究機構「清潔能源和空氣研究中心」（Center for Research on Energy and Clean Air）資料，在俄烏戰爭爆發的2個月內，俄羅斯對歐盟的化石燃料出口收入達到440億歐元（約新台幣1.38兆元），已較去年同時期增加超過1倍；「清潔能源和空氣研究中心」首席分析師糜偉（Lauri Myllyvirta）指出，主要原因是能源價格大漲，才讓俄羅斯金庫獲得「意外之財」。

標普全球商品洞察（S&P Global Commodity Insights）的歐洲、中東、非洲天然氣分析主任哈克斯特普（James Huckstepp）認為，在狀況進一步改變之前，俄羅斯的能源收入不太可能大幅度減少。不過CNN指出，若歐洲成功擺脫俄羅斯天然氣，該國在尋找新客戶上將面臨困難，因為俄羅斯天然氣主要透過管線出口，而修築此類設施將需要數年的時間。