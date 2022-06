美國「有線電視新聞網」(CNN)報導,在歐美瞄準俄羅斯能源、後者也主動對多國切斷供應後,俄羅斯天然氣的出口量確實大減,卻因為國際能源價格上漲,使其獲得「意外之財」;在俄烏戰爭爆發的2個月內,俄羅斯對歐盟的化石燃料出口收入,甚至超過2021年同時期的2倍。

根據報導,能源巨頭俄羅斯天然氣工業公司(Gazprom)表示,若扣除白俄羅斯、亞美尼亞、亞塞拜然、哈薩克等獨立國家國協成員國,俄羅斯天然氣出口在2022年的前5個月中大減接近28%。

造成此現象的原因,包括歐盟國家在俄烏戰爭影響下,正努力減少對俄羅斯能源的依賴,已承諾於今年底前削減66%俄羅斯天然氣;以及俄羅斯在總統普丁(Vladimir Putin)的政策下,已切斷對波蘭、保加利亞、芬蘭、丹麥、德國、荷蘭等國家的天然氣供應。

但根據獨立研究機構「清潔能源和空氣研究中心」(Center for Research on Energy and Clean Air)資料,在俄烏戰爭爆發的2個月內,俄羅斯對歐盟的化石燃料出口收入達到440億歐元(約新台幣1.38兆元),已較去年同時期增加超過1倍;「清潔能源和空氣研究中心」首席分析師糜偉(Lauri Myllyvirta)指出,主要原因是能源價格大漲,才讓俄羅斯金庫獲得「意外之財」。

標普全球商品洞察(S&P Global Commodity Insights)的歐洲、中東、非洲天然氣分析主任哈克斯特普(James Huckstepp)認為,在狀況進一步改變之前,俄羅斯的能源收入不太可能大幅度減少。不過CNN指出,若歐洲成功擺脫俄羅斯天然氣,該國在尋找新客戶上將面臨困難,因為俄羅斯天然氣主要透過管線出口,而修築此類設施將需要數年的時間。