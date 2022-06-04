台東書畫名家林永發（左），仔細端詳田文筆（右）為他創作的雕塑肖像。（莊哲權攝）

「田文筆向百位當代藝術家致敬雕塑巡迴展」4日在台東生活美學館舉行開幕儀式（莊哲權攝）。

藝術家田文筆以10餘年時間為百位當代藝術家塑像，透過雕塑計畫，親自經歷與發現100個藝術家的生命故事，同時也留下歷史紀錄，他說，透過深度交流，認識他們的創作的思維甚至精神，「田文筆向百位當代藝術家致敬雕塑巡迴展」即日起到6月20日止時於台東生活美學館展出。

44歲的田文筆是屏東縣琉球鄉人，畢業於台灣藝術大學版畫藝術研究所，早在2007年就進行「向60位當代藝術家致敬」雕塑計畫，2011起年著手「向百位當位藝術家致敬」新挑戰，他的老師廖秋平說，這段漫長的創作路程，對田文筆而言，是場精神與耐力的角力。

田文筆表示，自己從事藝術工作，有許多地方要向當代藝術家請益， 而在計畫中，透過與藝術家前輩進行深度的訪談及交流，瞭解他們的生平、創作經歷、精神，這是其他藝術家難觸及的，因此，比起雕塑過程，他更享受在訪談的過程中與藝術家們的互動。

田文筆提到，100位當代藝術家肖像雕塑創作，難免會有「像或不像」的問題，有些藝術家會覺得像不像不是那重要，精神價值在就可以，也有些藝術家較希望讓人家一眼就辨認出他，還有藝術家說，「你是藝術家，如實呈現你眼中看到的我較重要」，也有藝術家學得很像，但是太太覺得不像。

他說，肖像雕塑作品，是他與藝術家互動所產生，巡迴展則是要把觀賞者帶進來，讓作者、藝術家及觀眾3者產生更多連結與火花，也期盼透過這次的展出，彰顯藝術家的神韻、精神內涵、人格特質，為台灣藝術神精留下歷史紀錄。