中央流行疫情指揮中心近期協助地方政府設置7大兒童疫苗施打站，6月1日起提供接種服務，今是端午連假第2天，打氣僅是昨日的一半，是昨日的52％。4天以來，7大接種站共累計2萬4728人接種。

昨是連假第1天，7大採檢站單日共有7802名兒童完成接種，其中台中科博館破2000人、高雄展覽館破1900人，台北中正紀念堂及新北板橋車站都超過1200人接種。

今日7大接種站打氣趨緩，根據指揮中心統計，接種人數最高的仍是高雄展覽館，共接種936名兒童，其次依序為台中科博館833人、新北板橋車站770人、台北中正紀念堂715人、桃園巨蛋 377人、桃園平鎮婦幼館219人、台南圖書總館216人，合計接種4066人，是昨日7802人的52％。

對於今日打氣不如昨日，指揮中心醫療應變組副組長王必勝表示，昨天連假第1天，大家有空就都來打，有需要的人會提早過來，今天是假期中間，可能會有出遊、安排行程，且有些縣市政府今天都有安排學校施打，像是桃園就有。

王必勝表示，明天就是7大接種站開設的最後1天，提醒民眾想要打的明天就打一打。根據指揮中心統計，7大採檢站每站每日可接種2000到3000人。民眾若趕不及，在明日以後仍可到學校、醫療院所接種。

指揮中心發言人莊人祥表示，5月初開打兒童疫苗以來，六都5至11歲兒童施打率分別為北市48.5％、新北44.5％、桃園48.9％、台中61.3％、台南70.9％、高雄67％。其中的新北市在6日還有接種規劃，已向指揮中心索取9000劑疫苗。