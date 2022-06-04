勞動基金近年至少已傳出4起弊案，包括2010年的「盈正案」、2011年的「佳總案」、2012年的「陳、瞿姓經理人背信案」及2020年的「遠百案」，近日基金局再傳出已向瞿性經理人及所屬的元大投信追回7157萬餘元，目前僅剩陳姓經理人及其屬的日盛投信3.9億餘元尚未追回。

「盈正案」、「佳總案」及「遠百案」均未經訴訟全額追回勞動基金因此虧損的金額，分別達1億7362萬餘元、783萬餘元及2740萬餘元。

「陳、瞿姓經理人背信案」共造成勞動基金損害4.7億餘元，雖然去年在二審時認定2人所為並未違反證券交易法，難認有放縱之情，駁回求償的請求，但今年元大投信及勞動基金運用局在今年達成和解，並賠付7157萬餘元，至於陳姓經理人及其屬的日盛投信3.9億餘元尚未追回。

勞動基金運用局強調，將續行民事訴訟，並持續積極求償，以維護勞動基金權益。