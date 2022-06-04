「台灣第一名模」林志玲2019年和日本放浪兄弟成員AKIRA結婚，今年初誕下一子，目前生活重心都放在家庭上的她，除了持續進行公益活動，最近更發行新書，她也拍攝影片宣傳，不過吸睛的是，她在影片裡戴眼鏡、隨意紮著丸子頭，依舊難掩女神氣場，更疑似讓日本愛巢跟著曝光。

林志玲近日在新書宣傳片中提到，這2年因為疫情影響，幾乎足不出戶，生活回歸簡單，與自己相處時間也多了，可以更清澈的看見自己內心，而她也談到當媽媽之後，更常想念自己的媽媽，並深深體會到母親的偉大。

林志玲提到，自己的媽媽曾跟她說：「女孩子最重要的就是禮貌和品德，會陪伴妳一輩子。」這也讓她萌生了將受用一生的品德教育傳承下去的想法，所以她趁著小寶貝睡覺的空檔，著筆寫下一些想法，希望將品格與修養的信念，寫成一本永遠留存的書，獻給曾經曾經把這份禮物送給我的爸爸媽媽，也將這份禮物送給我的小寶貝。」

林志玲新書宣傳影片曝光，好狀態不像47歲。(圖／取自財團法人臺北市志玲姊姊慈善基金會臉書)

林志玲日本愛巢疑似曝光。(圖／取自財團法人臺北市志玲姊姊慈善基金會臉書)

影片中，林志玲用著平和穩定的聲音訴說自己寫書的初衷，雖然多是她過往出席慈善活動時的片段剪成，但最吸睛的是片頭，她穿上黑T搭白褲，戴上黑框眼鏡、紮著丸子頭，看似簡單隨興的打扮，卻依舊難掩女神美貌，而她產後的狀態和身材，更是已恢復到和產前一樣好，令人驚艷不已。

此外，她身後的背景疑似是日本愛巢，裝修以木質設計為主，室內寬敞明亮，看上去相當有品味，溫馨感十足。