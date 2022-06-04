端午連假期間，玉井青果市場出現大量人潮，4日遊客人數比端午節當天多，人潮幾乎是去年發布疫情三級警戒以來最多的一天。（劉秀芬攝）

端午連假期間，玉井青果市場出現大量人潮，4日遊客人數比端午節當天多，人潮幾乎是去年發布疫情三級警戒以來最多的一天。（劉秀芬攝）

台南芒果上市，端午連假期間，玉井青果市場出現大量人潮，4日近中午雖下起大雨，不減遊客興致，市場附近道路停車格、停車場幾乎客滿，老街冰店前會車困難。青果市場攤販表示，4日遊客人數比端午節當天多，人潮幾乎是去年發布疫情三級警戒以來最多的一天。

玉井天玉冰舖老闆陳忠志表示，4日遊客比端午節當天多，也較上周末多了1倍，下午1點多尖峰期還客滿；去年因為發布三級警戒，不僅遊客少，外帶也少，降為二級警戒後，情況也沒好到哪裡去，今年可能每天爆出染疫人數多，民眾已經麻痺了，而且關在家裡太久，趁連假期間出來透透氣。

玉井農會因附設可容納近百輛車停車場，遊客為了停車躲雨，熱情小子冰館人潮不斷，去年冰館受疫情影響業績不到往年1成，今年進入芒果產季以來，業績已提升3成。

位於青果市場內的「芒果的故鄉」冰店業者則說，4日應該是去年發布三級警戒以來遊客人數最多的一天；市場內水果攤商也說，不僅遊客多，採購率也高，但玉井愛文還沒大出，幾乎早上就被搶光，均價每台斤50元以上，連土芒果每台斤也叫價每台斤50元，還有人從屏東進愛文來賣。

有農友表示，目前愛文產量還不多，其他如鳳梨、木瓜、芭樂加減帶出來賣，遊客也很捧場；一名從台南市來的遊客說，連假期間出來走走，到玉井看有什麼水果可買；下午才到市場的遊客，搶不到便宜芒果，一有農友捧著下午冒雨摘來的愛文出現，馬上被識貨的搶買，但也有一些品相好的高價愛文待價而沽。