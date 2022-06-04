有感於台中市文心路車流量大、車速快，駕駛人無法即時因應車道變化調整行車動線，為提升行車安全，交通局針對文心路上的路口遠端停車格增畫槽化線，截至5月底已完成45處標線畫設，局長葉昭甫表示，槽化線的設置可幫助駕駛人提前了解遠方道路標線配置，提升整體交通環境。

貫穿台中市區的文心路，每天車流量大，葉昭甫表示，文心路為台中市重要道路，再加上捷運綠線以高架方式沿文心路行駛，帶動沿線商業發展與人流增加，交通局2018年起陸續在文心路外側增設停車格位。

葉昭甫指出，文心路不只車多、車速快，且因部分路口可能因增設停車格等情況，原本四線道在經過路口後即縮減為三線道，駕駛人若不注意，恐來不及調整行車路線，若增設路口遠端至停車格間的槽化線，對用路人有示警作用，避免遇到轉彎、道路縮減處緊急剎車。

交通局表示，槽化線可增加路邊車格辨別度及識明性，經實地會勘，目前已依需求，針對北區北屯路到南區建國南路段的文心路，共畫設45處槽化線，民眾沿著標線指示行車，可掌握前方路況，對整體交通動線有優化效果。

交通局強調，目前畫設的槽化線其防滑規範高於國家標準，即便遇到下雨，騎士行經該處也不會打滑、發生意外，但要提醒民眾，槽化線是做引引導車輛行駛的指示，通常畫設在交岔路口或匝道口，隨意跨越或停車都可能受罰。