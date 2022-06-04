110年上市企業員工平均薪資福利排行

去（110）年是半導體爆發年，從上市公司全體員工薪資福利排行榜，不難看出前10名有8家是半導體業，前3名都是IC設計公司，瑞鼎以646萬、聯發科546萬、聯詠為541萬，而「護國神山」台積電的平均薪資福利270.6萬，不到榜首瑞鼎的一半。有網友揪出台積電狂輸的原因，IC設計跟晶圓製造的利潤本來就不同，這樣比較太殘酷，還有不要忘記台積電平均薪資是如此，但台積電有多少員工，要拿出來比對才客觀。

證交所公布上市公司去年平均員工福利費用，排名前10有8成由半導體產業包辦，第1名是瑞鼎646.6萬，第2是聯發科546萬、第3名聯詠541.2萬、第4名矽創522.5萬、第5名瑞昱513.1萬，6至10名依序為晶豪科482.5萬、日月光投控458.4萬、長榮427.1萬、聯華407.7萬、祥碩388.2萬。

所謂「員工福利費用」是指包括薪資、勞健保、退休金、其他員工福利費用，經扣除「董事酬金」後之金額。

這10家只有聯華及長榮為傳產業者，長榮去年每股盈餘（EPS）達45.57元，入榜不意外，聯華去年EPS只有2.92元，員工福利費用高達407萬元，令外界跌破眼鏡。

證交所表示，6月底將再揭露本國上市公司110年度「非擔任主管職務之全時員工薪資資訊」，包括員工人數、薪資總額、薪資平均數及薪資中位數，暨公司經營績效與員工薪酬之關聯性與合理性說明。

上市企業薪資福利出爐，引發網友熱烈討論，不少人認為「IC設計公司霸榜很正常」、「自己的朋友在瑞鼎都領500萬左右，看完不太意外，半導體去年就是猛」、「 IC設計公司比的就是腦力、創新，要的就是頂尖人力，砸錢絕不手軟，這些公司絕大都是畢業於那幾個學校的那幾個系」、「聯詠表弟年薪400多萬，月薪近10萬而已，做了6年」。

還有網友表示，「不在薪資，重點在紅利及年終獎金」、「聯華&日月光大概只算總公司的人，才會這麼高吧~」、「台積電的作業員，人數多，領的不多...」、「台灣只剩下這些產業了...看看其他行業低薪的情形吧」、「尤其是IC設計公司，與其給100個資質普通的工程師，還不如給1個資質頂尖的工程師」。