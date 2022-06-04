國民黨主席朱立倫2日啟程赴美國，進行為期10天的訪問，檯面下藍綠展開激烈攻防。蔡政府在朱赴美前一晚宣布啟動「台美21世紀貿易倡議」，並且鋪天蓋地的宣傳，目的就是要沖淡朱立倫的新聞能量。藍綠爭搶「親美牌」，民進黨不希望朱訪美帶動效應，更不希望美國跟朱太靠近。

根據港媒《中評社》分析，民進黨認為朱立倫想選2024，所以非常重視朱立倫此行訪美，不希望國民黨與美方拉進關係。加上台灣目前疫情嚴峻，蔡英文已經許久沒有出訪邦交國，更無法藉著出訪過境美國，深化與美政界關係。

因此，民進黨特別在周三朱立倫中常會報告訪美行時，也安排相關拜登亞洲行與美中台關係報告，雙方都在爭取親美。

值得注意的是，美國副貿易代表畢昂奇1日晚間7點30分與行政院政務委員鄧振中舉行視訊會議，雙方宣布發起「台美21世紀貿易倡議」，行政院隨即召開記者會宣布，當晚還發出許多經濟學者、財經大老肯定該倡議的報導，可見事先都已做過周全的安排。

《中評社》直言，「台美21世紀貿易倡議」議題討論到第二天，壓下朱立倫訪美的新聞熱度，且把國民黨質疑該倡議的說法打成反美，民進黨的動作看起來是深怕國民黨與美國太靠近。