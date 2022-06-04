法國網球公開賽進入決賽階段，男單部分「紅土霸王」納達爾(Rafael Nadal)明天將與挪威好手魯德(Casper Ruud)一較高下，外界對納達爾能否再拿一座大滿貫賽金盃相當關注，而他本人賽前也受訪談到了相關問題，遭傷勢影響的他認為奪冠相較於身體並非最重要，若能選擇他會希望有健康的腳來正常生活。

"A new foot would allow me to be happier in my daily life"



Rafael Nadal explains why he would 'prefer to lose' French Open final#RafaelNadal𓃵 #FrenchOpen https://t.co/81WMIMNOa2 — India Today Sports (@ITGDsports) June 4, 2022

剛滿36歲的納達爾仍被視為冠軍大熱門，但最近西班牙媒體爆料納達爾已經飽受舟狀骨發炎傷勢困擾很久，每天上場前都必須打麻醉止痛針，據說他的症狀從2005年就開始，由於長期發炎導致舟狀骨呈現壞死狀態，很難在短時間內復原。此消息一出讓外界都相當難受，昨天賽後他被媒體問及在健康、冠軍間如何抉擇，他選擇了前者。

納達爾說：「我寧願輸掉今年的法網決賽，也希望有健康的腳讓自己在生活中更加快樂，勝利固然是美好的，能讓你在那一刻感到喜悅，但生活總得繼續，這才是最重要的。我的未來還很漫長，我想和朋友們一起做其他事，但現在一切都是未知數。」不過對於能再次進入法網決賽，納達爾還是替自己感到開心。

昨天納達爾與小祖維瑞夫(Alexander Zverev)對決，第二盤時小祖維瑞夫受重傷不得不放棄比賽，傷勢嚴重到必須坐著輪椅離場，同樣有傷在身的納達爾表示非常不願見到此情況，他說：「殺進決賽確實是我的夢想，但我不想要這樣的結果。我也是人，我為對方感到難過。」這場比賽雙方競爭激烈，要不是小祖維瑞夫退賽，誰能勝出還很難說。