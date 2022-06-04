國民黨主席朱立倫突襲徵召前行政院長張善政選桃園市長，爭議餘波盪漾。爭取黨提名參選失利的黨前副祕書長羅智強傍晚在臉書開炮，批評朱一意孤行，聽不進任何諫言，欺騙社會大眾、桃園人，已經是一個失格、失信也失能的領導者。

羅智強說，面對一個沒有誠信的領導者，他早已不放任何期待在朱立倫身上，從今天起朱已不是對話對象，但明天起接連3天，會分別對張善政提出「公正、自信、無私」要贏桃園市長3建議，呼籲張不要成為朱踐踏程序正義共犯。

羅智強表示，國民黨從2016年的換柱後遭遇空前的總統敗選，到2022年烽火燎原式的在各地沒收初選，一而再、再而三的踐踏程序正義、摧毀誠信；朱立倫已成2022年國民黨縣市長選舉的最大破口。

羅智強表示，國民黨桃園市長提名，朱立倫曾保證「在地優先、絕不空降」，秘書長黃健庭更公開保證「只要羅智強民調第一，地方支持，就提名羅智強」，但最後仍霸道式徵召張善政參選桃園市長，最後只是一場政治騙局。

羅智強說，「信任是民心的基石，人無信不立，何況於黨」，大局為重，這是張善政需要的智慧。