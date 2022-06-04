《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，俄國總統普丁本週又開除5名高級將領，包括1名警察上校。據悉俄軍不如預期的進攻發展，折損數以萬計的兵力，沒能搶下基輔的情況下，只好先將火力集中烏東地區。

報導指出，由於進攻重挫普丁很不是滋味，被免職的5名將領都在掌管地區擔任領導者，分別為亞歷山大·拉斯(Alexander Laas)、安德烈·利皮林(Andrey Lipilin)、亞歷山大·烏多文科(Alexander Udovenko)、尤里·因斯特蘭(Yuri Instrankin)，以及警察少將瓦希里·庫庫甚金(Vasily Kukushkin)。這項消息也被俄媒體《真理報》給證實。

克宮表示親烏行動將持續進行，直到目標達成。發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）被問到對於100多天的戰爭進展有甚麼想法，他表示「軍隊已從親納粹和民族主義的部隊中解放烏克蘭，任務不會終止，直到這場軍事行動的目標實現。」