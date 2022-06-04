本土疫情狂燒，中央定調採取與病毒共存策略，實聯制退場後改由社交距離APP接手，但不少民眾抱怨問題一堆。「宅神」朱學恒今天(4日)就在臉書貼出一張APP記錄截圖，諷刺社交APP「就！是！這！麼！有！用！」。

朱學恒在臉書PO文「有人問我那個覺得到處都是中共網軍，所以王心凌是中共允許才爆紅的杜奕瑾開發的藍芽社交距離APP有多好用，這位陪同確診母親住進負壓隔離病房的曾先生用實際體驗告訴你多有用」，接著貼出男網友提供的截圖。

朱學恒貼出網友提供的APP截圖，該網友明明陪母親入住負壓病房，身邊都是確診者，APP卻完全沒有出現紀錄。(圖／朱學恒的阿宅萬事通事務所)

透過截圖可以看到，明明是陪母親進負壓病房入住7天，且因戴著藍芽耳機，所以從未關閉藍芽功能，但APP上面顯示的，卻是完全沒有任何接觸狀況，20日在長庚急診待三小時，周圍都是確診者，也一樣沒有任何紀錄。

朱學恒大酸「就！是！這！麼！有！用！」，不少網友也在底下留言：「指揮中心該出來交代了吧」、「這個APP超難用」、「怎麼可以質疑PTT創世神」、「我是整天開著，然後毫無功能可言，開著都是為了安慰自己說病毒沒有在身邊」，且至今仍有許多網友反應索取驗證碼問題一堆，索取驗證碼畫面始終跑不出來，打去1922被推到地方衛生局，然後地方衛生局說沒辦法，只能在APP留下評價反應問題，或是收到驗證碼通知後，又要更改起訖日期，不然就是一直沒收到，還會因輸入太多次到達上限，被要求隔天再試。