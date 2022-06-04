1名女網友日前以為拿了個空瓶子當作蚊香棒的底座，瓶口最後被燒出大洞，留下部分焦黑瓶身，後來她的主管竟傳訊息問大家「我的杯子怎麼會變這樣」，她才嚇壞承認，主管則傻眼回應沒事；對話曝光其他網友紛紛笑說「趕快買新的飲料賠罪」、「當面道歉跟賠新的，危機處理、人情世故要懂」。

該女網友在臉書「爆廢公社」發文分享，她的主管日前傳訊息問「我的杯子怎麼會變這樣」，照片中主管的杯子瓶蓋被燒出1個大洞，還有明顯焦黑痕跡，該網友則趕緊認錯稱，她以為該瓶子沒有人使用，因此拿來當作蚊香棒的底座，主管獲知後先是傳出「…」表達傻眼，接著才說「嗯，我知道了，沒事」。

1名女網友日前拿了1個空瓶子當作蚊香棒的底座，瓶口燒出大洞，留下焦黑，後來她的主管竟傳訊息問「我的杯子怎麼會變這樣」，她才趕緊承認。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

該女網友事後將對話截圖曝光，發文笑說「今天最尷尬的就是，我不小心…把主管喝水空瓶，拿來當插小黑蚊香棒當底座」；其他網友則紛紛留言笑說「社死現場」、「買一瓶相同瓶子的飲料還對方吧，當面道歉一次」、「買飲料請回去比較好」、「看起來對主管怨氣不少」、「嘴上沒事；心裡『X！盯死你』」、「主管說沒事是客套，事主還是要懂得危機處理、人情世故，趕快買杯一樣罐子的飲料，還是送新杯子處理掉吧」、「趕快送一個實用的環保杯，好好道歉才是真的沒事」。