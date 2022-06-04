現場也特別打造「國道鳳梨田」地景兼具食農教育成效，非常吸睛。（張亦惠攝）

嘉義縣政府在國道三號古坑服務區開設嘉義縣物產館，今天剪綵開幕。（張亦惠攝）

嘉義縣政府與三地集團南仁湖公司旗下所經營的服務區攜手合作，在國道三號古坑服務區開設嘉義縣物產館，拓展嘉義優鮮農、漁、畜等農產品通路，今天開幕剪綵，現場打造「國道鳳梨田」非常吸睛。

嘉義縣長翁章梁、立委陳明文、交通部高公局養護工程分局長張勝緯、三地集團兼南仁湖公司副董事長李宗熹等人今天為嘉義縣物產館剪綵開幕，在儀式上大力鳳梨行銷，現場打起鳳梨汁，在艷陽下暢飲。

翁章梁說，嘉義縣物產館設置於國道三號古坑服務區，提供多元的農特產品供旅客選擇，伴手禮或當季新鮮水果都可供選購，其中每年4到8月是嘉義鳳梨盛產季節，產量最大宗為台農17號金鑽鳳梨產地在民雄，鳳梨細嫩多汁，吃當季盛產最好，請民眾用行動支持在地的農民。

現場也特別打造「國道鳳梨田」地景兼具食農教育成效，只要向農民買一顆，就讓民眾自己下田採收一顆，買1送1活動回饋消費者的支持。農業處說明，這次在國道專區上架的有75家業者共175項商品，都是嘉義既優且鮮的產品，提供休憩旅客購買新鮮農產品及伴手禮。