疫情延燒至今已2年，不少確診個案先前都會在24小時內火化，家屬往往無法見到最後一面。不過，指揮官陳時中卻澄清，未要求24小時內處理遺體，引起外界譁然。對此，新北市殯葬公會理事長吳孟宗表示，殯葬業者近期都接獲不少家屬電話，反映希望將遺體延長冰放，不過依據傳染病防治法，確診遺體必須盡快處理，根本不可能冰存、妝化，只能勸說家屬遵照規定。

吳孟宗說，許多家屬看到報導後都會覺得不用24小時火化，紛紛反應「部長不是說24小時不用火化，為什麼之前還那麼快燒掉？」、「現在遺體可不可以晚一點燒掉，完整處理後事」、「那麼快燒掉感覺會對不起家人」、「可不可以等居隔出來再見一面」。

「部長應該講完整，補充一句依照傳染病條例，儘速處理遺體！」吳孟宗強調，許多家屬都因為一句話產生誤解，導致殯葬業者要頻頻解釋，多少也造成業者負擔，希望部長可以說明清楚，遺體儘速處理的必要性，避免產生誤會。

吳孟宗說，按照傳染病防治法規定，新冠肺炎就是第五類傳染病類型，雖然沒有規定24小時處理，但仍須盡快處置，且業者也擔心在搬運遺體過程中，可能有病毒從肺部跑出，因此接案後通常會直接在醫院，將死者裝進屍袋，然後入殮。

吳孟宗表示，板橋殯儀館僅接受冰存需要檢方相驗的遺體，其餘確診遺體都會從醫院直接送至火化場，雖然部份家屬對火化時間有所疑慮，但業者都會解說詳細情況，多數也都能理解。

殯葬處長黃秀川表示，市府從2020年至今都是依照衛福部疾管署的「醫療機構因應 COVID-19 感染管制措施指引」，依據條例指出，確診遺體屍袋不可任意打開，且必須儘速火化或報請地方主管機關核准深埋，且為減少風險，建議於醫院或接體車上入殮封棺後逕送火化場火化。

黃秀川說，因應確診遺體數量增加，確實有排擠到其他一般遺體，因此火化場上月27日也將處理確診者的火化作業時間改為下午5時至隔日上午6時。