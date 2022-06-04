現在台灣本土疫情爆發，許多民眾都染疫，連續多日確診破萬，我國實聯制退場改推行「社交距離App」，對此，宅神朱學恒今（4）日就在臉書上分享了一位陪同確診母親住進負壓隔離病房民眾的APP記錄，表示「從頭到尾都無接觸確診者記錄」，許多網友看完後也紛紛留言表示「坐等指揮中心回應」，引發討論。

朱學恒今日在臉書上PO出一張「社交距離APP」的截圖，表示這是一位陪同確診母親住進負壓隔離病房的曾先生的APP記錄，從照片中可以看到，曾先生在負壓隔離病房7天，整層樓都是確診者，因為他戴藍牙耳機，所以藍芽功能從未關閉，但手機APP顯示的，就是從頭到尾都無接觸確診者記錄，這讓人非常震驚，就連朱學恒都酸「用實際體驗告訴你多有用，就！是！這！麼！有！用！」。

許多網友看到後紛紛留言表示震驚「沒用，完全沒有紀」、「我是整天開著，然後毫無功能可言，蠻無用的APP，開著是為了安慰自己病毒都沒有在我身邊…」、「就是個來搞錢騙預算的app…半點屁用也沒有」、「從來都沒有覺的這個APP好用在哪，等他通知我都確診了吧，一點用都沒有」、「這APP根本就是民進黨的撈錢手法」，但也網友認為需要等指揮中心回應「敲碗坐等專家來解答」。