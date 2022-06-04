以往6月是結婚旺季，今年婚宴市場受疫情影響，新人怕群聚染疫不敢宴客，紛紛取消或延期，有人則是改到戶外進行儀式，宴客取消，少數人則改成家宴，從數十桌改為兩三桌，台南善化幾家有名婚宴餐廳會館，都說「非常慘」。

南科贊美酒店表示，今年3、4月間，每周平均還有3至4場婚宴，5月之後，每周只剩1至2場，7、8月的都取消或延至年底，堅持續辦的，桌數也都減到10桌、5桌，也有人改成戶外婚禮，4日一對新人則只於戶外玻璃西式教堂舉行證婚儀式，也不舉辦宴客。

「現在只求有事做，不求賺錢」，善化老字號新萬香餐廳李姓業者表示，今年疫情升溫以來，不僅婚宴取消，6月只剩1組客人，接下來都掛蛋，周末客人剩1成多，平常日則是剩1桌、兩桌，餐廳雖推出外帶餐，但助益不大，員工也開始休有薪假。

善化大成庭園餐廳訂席組陳小姐表示，原本疫情未升溫前，好日子時4個宴會廳都是滿的，疫情升溫後，6月婚宴席退了9成，7月以後都是空的，想延期的也還不敢訂下時間。

不只婚宴取消，旅遊團也取消，公司行號餐敘減少，大成庭園餐廳為了開源節流，員工共體時艱輪休，現在只有一半人力上班，雖然有中央有餐飲紓困方案，對他們這種每月房租就要30萬元的大餐廳來說，補助金額不痛不癢。

除了婚宴取消，婚禮相關產業也都受影響，善化盧姓婚宴活動業者表示，婚宴延後或取消，這段時間現場花飾布置商機沒了，樂隊、歌手、音響設施等工作也沒了，雖然有的人延至年底舉行，但年底若檔期滿，人力也無法應付，想多賺也賺不到。