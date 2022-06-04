國民黨提名基隆市長候選人、前立委謝國樑4日表示，基隆在選舉史上從未辦過深度的政策辯論會，希望可以從這一次的市長選舉開始，樹立一個好的典範，並表示很期待辯論會早日來臨。

日前基隆市議會通過國民黨籍議員提案，建請市府增列染疫及染疫死亡慰問金。但時代力量黨籍的議員陳薇仲在議會中將所需經費5.8億元說成58億元，遭謝國樑質疑是用誇大的數字博政治聲量。謝國樑也指出，陳薇仲日前宣布不競選議員連任，且不排除參選市長，大家都知道時代力量是「小綠」，若她參選市長，選情將更加熱鬧。

陳薇仲4日傍晚在臉書發文表示道歉，她指出，自己數學不好、算錯是事實，也對此道歉與勘誤。但她指出，國民黨議會黨團為了謝的選舉，提案把市政經費放在無助於醫療量能提升以及防疫工作進展的純發錢政策上，根本就是買空賣空、用市民的稅金做政策買票。

陳薇仲進一步補充，作為年輕小黨的時代力量對於現今民進黨執政提出專業、理性的監督與批判，比起百年大黨國民黨強悍而有效。她以5月13日基隆市議會放棄總質詢為例，國民黨團作為過半數的最大黨，對林右昌市府言聽計從，甚至放棄議會對市府的監督，淪為林市府防疫工作的遮羞布，她建議，謝國樑在批評他人前，應先檢視國民黨的「小綠」行徑。

對陳的回應，謝國樑表示，尊重議員的發言，未來待陳議員正式宣布參選市長後，必定有機會進行深度的市長政策辯論會。他並表示，基隆在選舉史上從未辦過深度的政策辯論會，希望可以從這一次的市長選舉開始，樹立一個好的典範。