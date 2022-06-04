竹藝達人賴進益竹藝燈具展，即日起在集集鎮文化服務所圖書館展出。（集集鎮公所提供／陳淑娥南投傳真）

竹藝達人賴進益竹藝燈具展，即日起在集集鎮文化服務所圖書館展出。（集集鎮公所提供／陳淑娥南投傳真）

竹藝達人賴進益竹藝燈具展，即日起在集集鎮文化服務所圖書館展出。（集集鎮公所提供／陳淑娥南投傳真）

南投縣是國內重要竹產地，竹藝達人賴進益孕育許多竹藝家，其作品包括檯燈、吊燈、壁燈各式竹燈具及模型，共20多件及燈會大型裝置藝術圖片，即日起在集集鎮文化服務所圖書館展出。賴進益竹藝燈具展呈現44年來竹藝創作與國內外發展竹產業部分風貌，展期至14日止，歡迎民眾來一場豐富的藝術饗宴。

賴進益畢業於台灣師範大學工業教育系，主修竹木與工藝設計，1978年畢業後進入竹山高中美術工藝科任教，投入竹藝教學與創作，曾兩度出國赴厄瓜多等地進行技術援外，退休後仍致力於竹藝，對於南投縣竹產業人才的培訓，以及台灣竹產業國際推廣均不遺餘力。

竹山鎮以竹為名，有「前山第一城」之稱，南投縣文化局的竹博物館就是賴進益協助規畫設計，1998年他也率領竹山高中美工科師生，在集集鎮設計製作牌樓，展現竹藝風華。

「竹之光明．賴進益竹藝燈具展」作品主題多為生活竹藝，包括檯燈、吊燈、壁燈各式竹燈具及模型，展現各種技法及創意造形，共20多件及燈會大型裝置藝術圖片，呈現44年來創作竹藝作品與國內外發展竹產業的部分風貌，即日起至14日在集集鎮文化服務所圖書館展出。

集集鎮長陳紀衡指出，竹子精神是感物喻志、樸實無華的象徵，也展現著自強不息、虛心向上的精神，竹藝燈具展為賴進益多年來創作的精湛表現，歡迎各地朋友走訪集集，感受高雅脫俗的竹藝精神。