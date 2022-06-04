去年5月1名員警查獲李姓男子販毒，因採「誘捕偵查」網路方式，李一審被依毒品罪判6年，他不服上訴，控訴警方教唆陷害，他沒販毒；台中高分院二審勘驗網路對話，發現員警主動催促毒品交易，無法認定李男有犯意，故違反程序，撤銷改判李男無罪，可上訴。

檢警調查，李男去年5月喬裝買家與員警聯繫，稱每次以500元施打，或每公克3500元販賣安非他命2公克賣6500元，施打2次共7000元，員警到汽車旅館赴約，當場查獲安毒、針筒，台中地檢依販賣第二級毒品未遂罪嫌起訴李。

台中地院一審時，顏員稱，網路巡邏見李男暱稱有火箭圖案，暗語即是「找幫」，對方回「幫什麼」、「幫打嗎」意指販賣還有幫忙施打。李男主張警察「教唆陷害」，所查扣證物無證據力，根據雙方對話，認定「釣魚」偵查技巧而非教唆陷害，依販賣第二級毒品未遂罪判李6年。

李男不服上訴，辯稱員警聯繫他買東西，沒有在網路兜售毒品，認為是遭警方教唆陷害，且到汽旅時也是員警要他拿出東西，自己處於被動狀態。

台中高分院二審認為，單憑暱稱「火箭」圖案，推認販毒有疑義，警員在李未釋出販毒意圖下，就主動傳「找幫」才有交易對話；且根據密錄器，李對秤重沒斤斤計較、輕率沒點鈔，和一般交易毒品不同，主觀用釣魚偵查雖無故意違法心態，撤銷改判李無罪。