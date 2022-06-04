PLG季後賽首輪4日換成進行另外一個系列戰，台北富邦勇士克服上半場一度落後22分頹勢，靠著張宗憲火力全開攻下本季新高31分，最後以98比89逆轉擊敗地主台新夢想家，率先搶下季後賽首輪第1勝，這也是富邦總教練許晉哲確診後復出的首場執教勝利。

夢想家洋將揚科維奇雖在首節還剩3分59秒，就因右膝受傷提前退場，可是夢想家反而打出高昂鬥志，進攻也有發揮，轉眼取得40比18大幅領先優勢，幸好富邦火力開始出現甦醒跡象，打完上半場，富邦仍以33比45落後地主夢想家。

但在第3節，張宗憲開始火力全開，富邦就靠他的單節貢獻11分，進入末節之前，反以64比60超前；來到決勝的第4節，富邦的領先優勢沒多久就被夢想家追上，打到最後5分38秒，雙方打成75比75平手，比賽勝負看來還很難說。

打到最後1分16秒，張宗憲完成高難度後仰跳投，富邦89比83領先，接著林書緯馬上切入放進兩分，富邦擴大領先到8分，簡浩雖投進三分球，塞瑟夫最後35.5秒兩罰中1，錢肯尼切入放進兩分，時間還剩26秒，富邦92比88領先。

最後關頭自然變成罰球大戰，林志傑最後23.6秒站上罰球線兩罰俱中，接著吉爾貝克兩罰中1，林志傑又是兩罰俱中，張宗憲最後11秒快攻切入放進決定比賽勝負的兩分球，也敲定富邦以9分之差逆轉拿下季後賽首輪第一勝。