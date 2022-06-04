端午連假第2天，有民眾在新竹市都城隍廟附近看到1名46歲女子，疑似偷走路旁老人家販售的刮刮樂，便將婦人攔下並報警，警方到現場發現，這名女子不僅偷竊刮刮樂，也到附近商店拿了飲料、糕餅就走，當場把女子以現行犯逮補，訊後依竊盜罪送辦。

事件發生在4日下午14點左右，1名身穿暗紅色背心、戴著眼鏡的女子在都城隍廟商圈，疑似偷了附近騎電動車的老人家販售的2張刮刮樂，遭逛街的民眾目擊，隨即攔下女子並報警。

警方獲報到現場，發現女子除偷了2張刮刮樂外，還先到附近便利商店、糕餅店，分別拿了1罐紅茶和糕餅，卻沒有付錢，便以現行犯將女子逮捕。

由於事件發生在都城隍廟商圈，端午連假不少民眾到附近逛街，事發當下也有民眾錄影，並將影片上傳到社群平台，影片中女子見員警到場，不但毫無悔意，在拍攝照片時，員警為確認身分請她拿下口罩，女子還嗆警囂張，員警直接回她，「偷那麼多東西更囂張！」

據了解，女子本身並沒有前科，疑似是精神狀況不太好，才會在附近商家拿走飲料、糕餅，以及老人家賣的刮刮樂不付錢。