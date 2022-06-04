桃園市長選舉，國民黨徵召前行政院長張善政引發爭議，國民黨主席朱立倫昨稱「沒提到的通通來罵我」，先前表態爭取提名的前台北市議員羅智強形同出局。國民黨前台北市議員羅智強今晚在臉書直指，桃園市長選戰「空降」人選一事，朱立倫根本是刻意欺騙。此貼文一出，不到1小時，湧進近600則留言。

羅智強今(4日)在臉書貼文直言，朱立倫從2016年的換柱，到2022年在各地沒收初選，一再踐踏程序正義、摧毀誠信，朱立倫主席已成為2022年國民黨縣市長選舉的最大破口。他甚至指朱立倫在保證「在地優先、絕不空降」來安撫在地立委，同一時間，卻已徵詢徵召「空降」的張善政，根本是刻意欺騙。他甚至批朱立倫是失格、失信也失能的領導者，一意孤行。不過，羅智強也指出，對張善政還沒有失去信任，羅智強並請張善政去看看苗栗的「東南自保運動」、「不要成為朱立倫踐踏程序正義的共犯」。

羅智強並在底下留言強調，「大局為重，何為大局，如何為重？考驗張善政的智慧」。網友紛紛說，「支持你的決定加油」、「智強說的沒錯，請張善政院長要求朱立倫來一場公平的民調，以民調勝負決定誰出征桃園，只有程序正義，才能服衆。請張院長保留人民對你的好印象，不要被朱立倫毀了」、「對朱主席早已失望很久，終於看到羅議員願意說出來了」、「什麼叫民主？朱先生完全棄之不顧，還是老國民黨的思維，敗得還不夠嗎？」、「強哥，有點感動，你忍到今天總算是講出來了」、「終於不忍了」、「此篇文章內容可稱為『類聲討朱立倫檄文』」。

也有網友建議，「張善政何妨以退為進，主動要求進行君子之爭，讓大家心服口服」、「我認為張前院長的高度，應該要主動以民調來競爭才是上策，贏了，當然自然參選，羅無異議協助輔選，張輸了，自動退出，不要做朱的棋子！」、「請老朋友智強不要忘記初心，更不要做出親痛仇快的事喔！」