驚奇少女擁有四肢可以自由放大變形的超能力。（Disney＋提供）

《驚奇少女》的故事設定是美國校園青春劇。（Disney＋提供）

女主角卡瑪拉克汗４日參加好萊塢首映會。（摘自Ms.Marvel官方Twitter）

漫威全新影集《驚奇少女》即將開播，是漫威宇宙首位穆斯林英雄，4日凌晨飾演女主角卡瑪拉克汗（Kamala Khan）的女星伊曼維拉尼（Iman Vellani）與漫威總裁凱文費吉（Kevin Feige）、演員群、導演製片群一同出席線上記者會。

女主角卡瑪拉克汗的角色設定是一位住在紐澤西的巴基斯坦裔美籍青少女，她是「驚奇隊長」的頭號粉絲，意外獲得超能力後，必須在超能力、家庭、友情和學校之間取得平衡，故事是十足的美國校園青春YA片（Young Adult）。

19歲的維拉尼也來自巴基斯坦的穆斯林移民家庭，且也是漫威的超級粉絲，她回憶接到試鏡邀請時以為是場騙局：「我對漫威所有英雄都瞭若指掌，覺得那不可能是真的。」儘管如此，維拉尼還是寄了履歷，並錄了自我介紹的影音：「如果我不試試看的話，我想10歲時的我會恨我的。」

維拉尼當時透過Zoom視訊試鏡，編劇兼執行製片人薩娜阿曼納特（Sana Amanat）對她狂熱漫威的程度印象深刻：「她房間的每個角落都掛滿了復仇者聯盟，接著她打開衣櫃，又是滿滿的漫威。」這和女主角的設定不謀而合，維拉尼就在高中畢業當天拿到了驚奇少女角色。

《驚奇少女》從預告中就能看到女主角一家參加伊斯蘭教禮拜，鮮明的穆斯林文化也讓該影集在漫威宇宙更顯區別性。但維拉尼認為驚奇少女的獨特性不在於種族文化上的標誌，而是角色身為一個漫威大粉絲，得到超能力後會做出什麼樣的反應：「她的特別在於分享對粉絲文化的理解和熱情，我們不是在製作關於巴基斯坦、穆斯林的節目，文化和宗教從來都不是主要內容，這只是驚奇少女生活的一部分，一件正常的事情。」

卡瑪拉在影集裡是「驚奇隊長」的追星族，劇中一開始還與一群朋友參加「復仇者博覽會」，雖是虛構的博覽會，但已經引來蜘蛛人湯姆霍蘭德偷跑來朝聖。製片爆料當時湯姆霍蘭德正與陶比麥奎爾、安德魯加菲在隔壁片場拍《蜘蛛人：無家日》，「就連湯姆也很好奇，一直在我們片場圍繞，玩得很開心」。

漫威宇宙近年持續擴張不同種族英雄故事，漫威總裁凱文4日表示他一直以來都在關注不同種族文化，並強調漫威的精神並非是做相同類型的故事角色：「我很喜歡聽到觀眾說他們都是不同的。」這也間接表示漫威宇宙欲拓展更多海外市場的雄心壯志。

從2021年首部以亞裔超級英雄為主角的電影《尚氣與十環傳奇》，是拓展亞洲市場的誠意之作、今年3月開播的影集《月光騎士》則是將故事背景拉至埃及，加上即將開播的《驚奇少女》，至少已直球面對亞洲、埃及與巴基斯坦等3塊市場。

但有趣的是，迪士尼並非總能順利拓展目標市場，因為審批緣故，漫威連續5部電影未能在亞洲最大市場中國上映，而Disney＋影音平台並未在巴基斯坦境內服務。

不過就像他們的超級英雄一樣，迪士尼總有辦法突破困境，《驚奇少女》的6集影集將拆成3部電影，於巴基斯坦影院陸續和觀眾見面。至於中國市場，迪士尼執行長包正博似乎先轉念思考，5月接受外媒訪問端出《奇異博士2》5天全球票房超過5億美金來回應，他表示：「這反映我們的品牌和系列作品在電影市場上，保持長久的成功與強大影迷的基礎。」

《驚奇少女》將在6月8日於Disney＋上映。