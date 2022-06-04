不少人想喝飲料又怕熱量高，會選擇喝標示零卡的飲料，不過「零卡」真的比較健康嗎？腎臟科醫師江守山分享零卡可樂相關議題，並引述國外研究報告指出，零卡可樂的甜味來自於3種人工甜味劑，而人工甜味劑會導致中風、失智風險增加3倍，與含糖可樂相比反而會造成身體更多負擔，讓網友大吃一驚。

江守山3日在個人臉書粉專發文拋出問題，「為了健康你應該選擇零卡可樂還是含糖的可樂？」他表示，不少人認為，零卡可樂不會帶來血糖的負擔，應該比較健康，「但這個推論剛好與你想像的相反」。

江守山指出，零卡可樂的甜味並不是來自於糖，而是3種人工甜味劑，根據波士頓大學醫學院針對研究對象4300人，並追蹤10年的臨床研究結果發現，人工甜味劑會導致中風、失智風險增加3倍，而含糖飲料或糖攝取與中風、失智無關。

江守山總結，「精緻糖雖然不好，但是人工甜味劑比它更毒」。不少網友也紛紛回應，「長知識了，跟想像的完全不一樣」、「喝這種真的完全不會瘦，身體也造成負擔很母湯」、「下次不會屈於熱量的權威下了，健康重要」、「為了健康選擇不喝可樂才是正解」。