「別小看自己製造垃圾的能力，從觀念調整和行動開始，『你』就是改變地球污染的關鍵力量」，長期致力於環境友善、海洋守護等環保議題的「海湧工作室」執行長陳人平，6月3日在佛光山惠中寺「未來與希望」講座，以「海湧間，走一條乾淨的路」為題，分享透過淨灘和減塑方式，環境保護可以從你我做起。

陳人平，出示在2015年淨灘時發現的1984年的蝦味先塑膠袋。(圖/佛光山惠中寺提供)

陳人平表示，這些年從近400場的淨灘經驗，發現陸地有垃圾，海底就有垃圾，多以寶特瓶、瓶蓋、吸管、塑膠袋等為大宗，當人們習慣以拋棄式的思維去製造垃圾，整個地球環境就是一場浩劫，新冠疫情反映出大自然的反撲，當旅遊景點人潮不再擁擠，垃圾減少，當地生態就會變得清新盎然。

陳人平以海龜鼻孔內插入吸管的影片及解剖影像，呈現台灣海域瀕臨絕種保育類的海龜無法再以藻類為食，肚內都是塑膠袋和保麗龍碎片，可見人為廢棄物造成的海洋汙染，已嚴重影響海底生物的生存危機。

2022年惠中寺「未來與希望」講座，佛光山中區總住持覺居法師（左）介紹講師「海湧工作室」執行長陳人平（右）。(圖/佛光山惠中寺提供)

「不要以為把垃圾分類後丟入垃圾筒，垃圾就會自然消失」，陳人平指出，合法的掩埋場，垃圾多以掩埋、焚燒和回收處理，大多設置海邊的垃圾場，許多廢棄物或重金屬流入海裡，成為海底生物的食物，不僅加速牠們的死亡，再形成食物鏈回到人類的餐桌上。他疾呼，如果你沒有從源頭解決垃圾的能力，相對你也沒有製造垃圾的權力。

現場聽眾聆聽講師陳人平的淨灘介紹。(圖/佛光山惠中寺提供)

陳人平表示，自從2002年政府實施第一次塑膠袋隨袋收費及2019年全台限塑令，包含一次性吸管在內，人人每天減少使用一個塑膠袋和一根吸管，海龜就能自然呼吸，淨灘隨時可以在身邊進行，而垃圾的製造來自生活中的浪費，杜絕浪費，減少垃圾，就從「減塑」開始。

如何「減塑」？陳人平強調「改變常態的習慣，從自己可以做得到的開始」，比如隨身攜帶環保餐具、環保杯、環保袋、重複使用塑膠袋等，外買時先向店家溝通食物可否裝進自備的鍋具裡，記住「每一次你花的錢，都是在為你想要的世界投票」。

佛光山中區總住持覺居法師（左），致贈講座紀念光碟予講師「海湧工作室」執行長陳人平（右）。(圖/佛光山惠中寺提供)

「自己的東西永遠最乾淨」，陳人平帶領的淨灘活動，有許多是全家大小一起參加，為了下一代讓地球可以乾淨永續，他說，我們可能無法改變全世界，但每個人若能從自身減塑不浪費做起，「你」就是為改變世界而付出努力的關鍵力量。