疫情持續升溫，台中市4日新增9511例確診，同時新增10例中重症患者及14例死亡案劑，其中有5例死亡者為接種疫苗、6例接種3劑疫苗；市長盧秀燕也宣布，針對長照機構的高風險族群，市府6月6日將啟動「醫」起守護補助方案，將全面普篩並給予確診者投藥。

針對台中市新增的死亡案例，衛生局副局長邱惠慈表示，14例死亡者年齡介於62至95歲，其中14名有慢性病或癌症病史，死亡原因多為呼吸衰竭；而10例中重症患者則介於70至96歲，其中10人有慢性病或癌症病史，有9人在加護病房救治中。

盧秀燕宣布，有感於社福機構住民多患有慢性疾病，是中重症高風險族群，為讓他們能儘早發現是否感染及接受治療，市府6日啟動長照機構「醫」起守護補助方案，針對護理之家、精神復健機構、身障機構等168家住宿型長照機構，共1萬6000名住民及工作人員進行普篩，並對確診者給予藥物治療。

邱惠慈說，長照機構多為密集式的環境，若有確診個案未檢出，容易形成群聚，若又未即時給藥，較易成為中重症，為此，市府委請20家專責醫院提供醫療資源，主動進入長照機構協助，盼達到全方位防疫。

而在疫苗接種部分，盧秀燕說，截至4日早上為止，台中市整體疫苗覆蓋率，第一劑已達94.78％、第二劑86.32％、第三劑69.44％；兒童疫苗覆蓋率也達到61.45％、已11萬9226人完成接種，接種率為六都第三。