蘇偉碩醫師今在臉書指出，一份南非政府的報告顯示，Omicron會大量感染幼童，導致0-4歲的住院率高得像是一場「災難」！暗喻「他們」以「孩子血饅頭走向勝選」，也疾呼「孩子血饅頭」不能吃！

蘇偉碩醫師披露，美國CDC的首席傳染病學專家佛奇，在去年12月的樂觀期待Omicron就是結束COVID-19全球大流行的「天選變異種」，傳染力超強但染疫的死亡率極低！有機會達到英國首相強生一直盼望的群體免疫！

但另一派認為，Omicron雖然死亡率極低，但因為傳染力太過強大，數百萬的確診人數中會出現大量的總死亡人數！以台灣民眾的心理而言無法忍受！

且在農曆年前，一份南非政府的報告顯示，Omicron竟然會大量感染幼童，導致0-4歲的住院率高得像是一場「災難」！

至於「與病毒共存派」是如何讓蔡英文放棄圍堵政策，接受「新台灣模式」的減災政策呢？蘇偉碩並未說明，只是暗喻「他們是怎麼選擇了吃孩子血饅頭走向勝選的？」更疾呼：「孩子血饅頭不能吃！」