北市傳出嚴重警紀案，中正一分局偵查隊長陳彥錦疑似在酒後性騷擾1名女子，經被害人檢舉後，督察室調查屬實，北市警已將陳停職，並依法究辦，中正一將在晚間進行說明。
據指出，陳5月底在隊長辦公室值班時，獨自拿酒出來喝導致酒醉，接著要求1名女子進入他的辦公室，疑似對其進行性騷擾，被害人事後自覺受辱十分不滿，因此向陳提告、檢舉。
北市督察系統調查後發現屬實，現已將陳停職，全案依法偵辦中。
北市傳出嚴重警紀案，中正一分局偵查隊長陳彥錦疑似在酒後性騷擾1名女子，經被害人檢舉後，督察室調查屬實，北市警已將陳停職，並依法究辦，中正一將在晚間進行說明。
據指出，陳5月底在隊長辦公室值班時，獨自拿酒出來喝導致酒醉，接著要求1名女子進入他的辦公室，疑似對其進行性騷擾，被害人事後自覺受辱十分不滿，因此向陳提告、檢舉。
北市督察系統調查後發現屬實，現已將陳停職，全案依法偵辦中。
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