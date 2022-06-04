前總統馬英九今在臉書批評，台灣在民進黨執政下，雖號稱「民主」，卻一步步墮入「不自由的民主」，遭民進黨反擊是為博取聲量，誤導大眾視聽、批評台灣民主。馬辦晚間反批，一個連「很多小孩走了」都不准說的政府，看到不同意見就扭曲抹紅的執政黨，還有臉來說嘴自己是自由民主？

馬辦表示，這些年來許多人質疑，打壓異己的民進黨，和他們口中批判的中共有何差別？台灣民眾眼睛是雪亮的，不會允許蔡政府持續以內宣方式蒙蔽大眾。

馬辦指出，任何政黨都不該基於自己的意識形態，迫害講真話的民眾，傷害得來不易的民主；馬英九也絕對堅定地與台灣民眾站在一起，不會讓民進黨繼續戕害台灣民主。

對於民進黨引述國際肯定台灣民主數據，馬辦表示，這幾年在「美中對抗」氛圍下，相關評價並未真實呈現民進黨政府問題，如蔡政府關新聞台、查水表、幫涉貪前總統除罪等行徑，外國相關單位似乎視而不見，使得台灣民主成績失真。