藝人郭彥均臉書貼文「很多孩子走了」事件尚未平息，國民黨指控立法院副院長蔡其昌助理發假消息，行政院長蘇貞昌回應稱「互相了解就好」。民進黨台北市議員王世堅除了痛批網軍有兩大害處，更直言，中央政府、地方政府其實都很強、資源也很多，做錯了被罵兩句是會怎樣？若真的那麼脆弱，那就倒了算了。他甚至強調，誰豢養網軍被抓到，人民就應該痛擊。

王世堅3日在中視政論節目《庶民大頭家》中表示，網軍至少有兩大害處，我們社會一定要根除︰第一個害處，就是讓我們人民愈來愈看不到事實、看不到真相，因為都是網軍的假消息；第二點害處就是，讓各級政府都愈來愈不做事，因為養網軍就好，幫你宣傳、幫你作梗圖、幫你去攻擊政敵，或者攻擊要監督你的人，讓他們噤若寒蟬，那很可怕。

王世堅接著表示，各政黨自己要清楚，既然身為政黨，不管是在野或執政，其實你的政黨並沒有那麼脆弱，被罵兩句、批評兩句就會垮。同樣的中央政府、地方政府也好，他們其實都很強、資源也很多，若做錯了被罵兩句、批評兩句是會怎樣？而地方及中央各級政府，大家也不用那麼愛惜他們，又不是說被罵兩句就倒了，如果真的那麼脆弱，那就倒了算了。

王世堅強調，從地方政府到中央政府，誰豢養網軍被抓到，人民就應該痛擊，讓惡劣囂張的執政者，不要再去用公帑養網軍。