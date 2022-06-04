PCR檢測呈現兩條線似乎已不構成社會恐慌，新冠後遺症成了人們目前最關注的問題。研究證實，完全接種疫苗除了能預防突破性感染，更可以降低罹患長新冠風險達15%。然而，學界建議人們應更謹慎看待「長新冠」，根據美國CDC調查發現，迄今為止全美已累積超過100例死於長新冠案例，死因不排除與患者健康狀況有關。

隸屬美國CDC底下的全國衛生統計中心(NCHS)，著手收集過去大流行期間，全美各州的Covid死亡證明，發現2年多來超過100位患者死於「長新冠」。死亡原因是否歸因於死者潛在健康問題，又或是長新冠症狀所導致併發症，目前無從得知。NCHS將在未來幾天公布分析數據。

學界對於新冠後遺症的認知甚少，缺乏相關儀器可以檢測，也沒有官方標準定義。發表於《美國醫學會雜誌》一項研究表明，超過30%的患者確診康復後將面臨長新冠症狀，CDC研究也指出，全美約有20%患者出現長新冠。

醫學專家霍尼格(Mady Horni)表示，「長新冠衍伸的死亡風險只會不斷發展且愈趨重要。」2021-2022年期間，NCHS已列出大約120件死亡證明，死因相同於長新冠(long Covid)的類似術語，像是後新冠(post-Covid)，相關單位仍在持續調查中。

亞利桑那大學 (The University of Arizona)內科醫師帕塔薩拉蒂( Sairam Parthasarathy)表示，「長新冠與自身健康狀況有關，有些人覺得自己沒問題，久而久之就變成大問題。」

鮮少研究說明長新冠與死亡率有直接關聯，醫學期刊《柳葉刀》2021年一項針對歐洲癌症病患的研究則證實這一點，顯示約有15%的患者有長新冠症狀，且他們的存活率明顯較低。更進一步發現，這些人已經停止全身性抗癌治療。