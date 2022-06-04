北京清華大學公共管理學院院長、經濟學家江小涓在自傳中，講述她曾任國務院副秘書長等多個公職時於中共中央和國務院服務的親歷見聞，乃至中南海決策的真實過程等，為世人揭開在北京中央政府工作的神秘面紗。

生於1957年的江小涓於原陝西財經學院工業經濟系畢業，中國社會科學院經濟學博士學歷，曾長期在中國社科院從事研究工作；歷任工業經濟研究所研究室主任，財貿經濟研究所副所長、所長。2004年8月至2011年6月，她出任國務院研究室副主任；2011年6月至2018年6月出任國務院副秘書長。2020年3月，《江小涓學術自傳》出版，在書中，她以第一人稱敘述，除了大學生活、在中國社科院的時光等，也談到了在國務院工作體會和感悟。

據江小涓憶述，2004年，當她離開中國社科院赴任國務院研究室副主任時，曾躊躇滿志地向院裡一位老領導請教，希望得到一些指點，怎料對方見她這樣，非但不鼓勵，還嚴肅地稱：「不能把新崗位視為展現你理論水平的舞台，你去是為黨中央國務院服務的，收起你的想法，認真虛心地看、聽、學和悟。」就這樣，她上了「入職第一課」，並相當程度端正了對新職位的基本心態。

在國務院工作14年的江小涓談到有四大體會，首先是高層的意願和意志非常重要。就她看來，各方面完全達成一致的重要決策並不多，許多問題靠講理論講理念也不能彼此說服，因此在充分聽取各方面意見後要由高層定奪；一些重要決策若沒有高層拍板決策，就難以突破理念和利益的障礙以及承擔相應改革成本。

她以近年力度很大的環境保護措施為例，雖然惡劣環境事件不斷發生，輿情反映各個方面的意見都很大，加快治理的訴求迫切，但真的要行動時，諸如影響經濟增長、增加投入、承擔過多全球責任等各種擔心和疑問便接踵而至，且各有道理和立場。一方認為，嚴格的環境保護措施既無經濟效益也無社會公平，當中影響社會公平的邏輯，是富人講究生活質量，窮人卻更需要增加收入，故環境保護偏向富人的訴求。另一方則認為，環境保護既有公平也有效益，富人有辦法保護自己，例如只飲瓶裝水、只吃進口食品甚至移居等，而窮人只能承受污染的種種惡果。

最終，並不是爭議中的各方統一認識，而是最高層下決心必須解決嚴重的環境污染問題，做出了「綠水青山就是金山銀山」的判斷，此後嚴格的環保措施才能出台和有效實施。又例如近幾年當局推動部門和地方「簡政放權、放管結合、優化服務」，多數審批權的持權者都認為放手會帶來新的問題，然而高層領導認為政府管得太多、管得不當，消減了市場主體的發展能力和動力，屬當前的突出問題和主要矛盾，故堅決推動，才使問題有了很大改觀。

江小涓提到，試點是中國推動改革的重要辦法，也是中國公共管理模式的特色，在40年改革開放進程中發揮了重要作用。

她認為如此重視試點有幾方面原因，一是還看不准新制度或政策的實施效果，需要進行小範圍實測，觀察實效和完善改革方案，「大部分試點都屬於此類」；二是表明此事僅在小範圍試行，有進退餘地，容易與持不同意見者達成妥協；三是允許地方因地制宜推進改革，有些政策不一定適合所有地方，或者不能同時起步，就以試點的方式分批分期推進；四是有極少數試點是具體部門的「緩兵之計」，當改革呼聲很高，來自上下的壓力很大時，先說開始「試點」緩解壓力，再視情況決定後續政策。最後在部門層面，有極少數試點是「設租」的一種方式，「這種試點往往內置優惠政策，或者具有政績顯示度，部門有試點決定權，就會有地方前來『尋租』」。

江小涓還提到學術界的意見有較強助推力，當多數學者有定見時，決策層往往會認真傾聽和對待。例如，1999年起草十五屆四中全會國有企業改革文件時，絕大多數研究機構和學者個人都認為國有經濟改革必須有實質性進展，不應該在一般性行業中與其他類型企業相競爭，對改革決策產生了重要影響；有段時間某種形態的學術誠信問題成為大陸國內學術界的大問題，在國際上也造成不好的影響，但相關部門一時沒有定論，甚至有「放過」的跡象，彼時清華大學薛瀾教授經深入分析，認為需要認真處理，並提出工作建議，推動相關工作；當各方面呼聲很高，要求制定某種脫離實際、不可持續的福利政策時，經濟學家有時也會提出質疑並容易被決策者重視和接受。

她還提到，大陸國內學者似乎較少做論證改革方案或政策效果的研究，然而這種研究很需要。她憶述，香港經濟學家劉遵義2004年前後在《比較》雜誌發表一篇關於社會保障改革不同方案的資金籌措和可持續性問題的論文，有比較詳細的數據測算，而當時她正好在起草有社會保障方面內容的文件，遂把論文拿給一位領導看，對方感嘆地說，要是這類研究多點就好了，他們都知道應該建立保障體系，但帳算不清楚就開始推動，不是負責任的態度。