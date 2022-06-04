中央流行疫情指揮中心4日公布國內新增68151例COVID-19確定病例，分別為68118例本土個案及33例境外移入；另新增152例死亡。適逢端午連假第2天，儘管新型冠肺炎疫情仍蔓延中，台北市戶外景點還是出現許多不想白白浪費假期的民眾，在午后外出散步、騎單車運動，或是共享親子遊戲時光。
國內防疫已慢慢走向與病毒共存的階段，在保持社交距離的情況下，部分民眾脫下口罩運動，期待以運動促進身體健康，更有本錢對抗疫情的感染。
中央流行疫情指揮中心4日公布國內新增68151例COVID-19確定病例，分別為68118例本土個案及33例境外移入；另新增152例死亡。適逢端午連假第2天，儘管新型冠肺炎疫情仍蔓延中，台北市戶外景點還是出現許多不想白白浪費假期的民眾，在午后外出散步、騎單車運動，或是共享親子遊戲時光。
國內防疫已慢慢走向與病毒共存的階段，在保持社交距離的情況下，部分民眾脫下口罩運動，期待以運動促進身體健康，更有本錢對抗疫情的感染。
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