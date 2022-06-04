在法網來到最後決賽之際，也代表離溫網不遠了，雖然比賽要到月底，但官方今天率先釋出參賽名單，「草地球王」費德勒(Roger Federer)仍不會參賽，俄羅斯好手麥維德夫(Daniil Medvedev)、魯布列夫(Andrey Rublev)等人則是被大會禁止參加，而力闖法網的我國好手曾俊欣有望直接從會內賽打起！

Wimbledon 2022: Notable absentees on the entry list ft. Roger Federer, Leylah Fernandez, Serena Williams & more https://t.co/YoRZEqizs1 — Sportskeeda Tennis (@SK__Tennis) June 4, 2022

天氣漸漸炎熱，大滿貫賽事沸騰到最高點，月初法網結束月底輪到溫網登場，而溫布頓官方已經公佈參賽名單，男單部分世界球王喬柯維奇(Novak Djokovic)、納達爾(Rafael Nadal)、阿卡瑞茲(Carlos Alcaraz)等眾好手都出現在陣中，女單則有世界球后思薇雅蒂(Iga Swiatek)、日本大坂直美、大陸小將鄭欽文。

不過費德勒及大小威廉斯(Venus & Serena Williams)都未在列，此外大會禁止俄羅斯與白俄羅斯選手參賽，無緣看到麥維德夫、魯布列夫、莎芭蓮卡(Aryna Sabalenka)、艾薩蘭卡(Victoria Azarenka)，更令人遺憾的是納達爾與小祖維瑞夫(Alexander Zverev)很有可能退出，納達爾受傷勢影響，小祖維瑞夫則在昨天受重傷。

上述未提到的還有挪威好手魯德(Casper Ruud)、義大利貝雷提尼(Matteo Berrettini)、奧地利球星提姆(Dominic Thiem)、斯洛維尼亞貝德內(Aljaz Bedene)、克羅埃西亞柯里奇(Borna Coric)、加拿大小將阿里亞辛(Felix Auger-Aliassime)。而我國好手曾俊欣有望直闖會內賽，目前排在候補名單第一位，期待能在溫網首次亮相。