東眼山步道一名婦女體力透支報案求助，消防人員協助搬運送醫。（桃消防第四大隊提供／蔡明亘桃園傳真）

端午連假期間，許多民眾前往戶外遊玩，桃園市復興區傳出2起受困事件，一對夫妻赴溫泉泡湯，過溪時妻子慘遭溪水沖走並受困；另在東眼山步道，則有一名婦女體力不支，所幸2案經消防人員前往協助後，均順利脫困。

桃市消防第四大隊指出，今日有一對夫妻前往四陵溫泉泡湯，在橫跨溪水時，38歲許姓妻子不慎遭水流沖走，受困在對岸，丈夫嚇得撥打119求助，消防人員接獲通報後趕赴現場救援，順利將她救上岸，評估生命徵象後，對方也表示沒受傷，故不需就醫。

另在東眼山步道，一名58歲陳姓婦女走步道到一半體力透支，完全無法繼續行走，便報案求助，消防人員前往現場，確認陳婦肢體無力但意識清楚，經協助搬運後，將其送往醫院治療。

第四大隊大隊長郭百倫提醒，適逢梅雨季節，山區氣候變化大，午後易有強降雨，恐造成溪水暴漲，天雨路滑時更易有意外發生，民眾登山前務必確認天氣狀況，評估路徑是否會受影響，產生溪水暴漲或土石崩塌等風險。