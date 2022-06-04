陶晶瑩（陶子）日前自稱「陶仙姑」，揪兒子小龍在臉書開直播替網友塔羅占卜，湧入上萬則留言。兩個多小時的直播，母子倆輪番上陣，替約2、30位網友解惑，至於準不準，陶子今（4日）受訪時說：「我們都有告訴來線上的朋友，這是我們的『練習』，如果不是那麼地準，請大家包涵，所以大家應該也都是加減聽。」不過，很多網友留言說蠻準的。

陶子工作忙錄之餘還學塔羅，透過朋友介紹，跟一位塔羅老師學占卜，目前已上三堂課，兒子小龍跟著學，算是替他找到新興趣，「我想說不要讓小孩一直打電動，所以問他要不要一起學塔羅。」她覺得學塔羅對小孩很好，同一張牌會因問的事情不同而有不一樣的解釋，可訓練表達能力。而她學塔羅的原因是喜歡塔羅牌的圖案，「覺得畫得很美又有很多含義。」

不管被問事業、財運等五花八門問題，當天小龍在直播中都頗有塔羅師架勢，來者不拒一一解惑，還表示希望獲網友反饋，不管準不準都讓他知道，直言：「我心靈不會受創。」很多網友誇他「口條很好、很溜」。

陶子笑讚兒子不只認真學塔羅，他還覺得有趣，「我都叫他『小龍師』，但他都說他是『新店神童』。」她想到當天塔羅到一半，明明在吃腸胃保健食品，還模仿起廣播節目要大家Call In買正露丸，十分搞笑。