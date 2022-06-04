明（5日）端午連假最後一天各地悶熱，北部、東半部地區高溫可達36度以上，中南部迎風面地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區則為多雲到晴的天氣。下周一（6日）下半天起梅雨鋒面接近，加上西南風影響，全台轉雨，且鋒面將一路影響到下周六（11日），各地嚴防短延時強降雨、強陣風、雷擊等劇烈天氣。

中央氣象局表示，明天受西南風影響，中南部迎風面地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，不過降雨範圍與今天相比明顯縮小，其他地區則為多雲到晴的天氣。

溫度方面，西南風增強使天氣悶熱，各地高溫可達32至34度，背風沉降關係，北部及東半部地區氣溫會再更高一些，可能出現36度以上高溫，東南部地區有焚風發生機率；早晚各地低溫約24到27度。

4日、5日定量降水預報圖。（中央氣象局提供）

下周一梅雨鋒面接近加上西南風影響，天氣轉趨不穩定，西半部地區降雨機率偏高，容易有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率，東半部地區為多雲，午後有短暫雷陣雨的天氣，晚起隨著鋒面逐漸接近，北部地區亦有短延時強降雨。

下周二至下周六（7日至11日）受梅雨鋒面和鋒前的西南風影響，西半部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率，其他地區也有短暫陣雨或雷雨；鋒面附近有機會出現中、小尺度的對流系統，造成短延時強降雨、強陣風、雷擊等劇烈天氣。

氣象局預報員陳伊秀補充，這波梅雨鋒面雖然將持續影響到下周六，但不會每天都下雨，中間仍有空檔。溫度方面，下周一沒下雨時天氣仍悶熱，東南部地區亦有焚風發生機率；下周二起受降雨及鋒後東北風影響，北台灣地區明顯轉涼。