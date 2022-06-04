中國國務委員兼外長王毅當地時間4日在帝力會見東帝汶國父夏納納。夏納納表示，中國外長南太之行發出了積極訊號，表明中國同開發中國家站一起，為小島國帶去希望。中小國家不應被遺忘，期待與中國深化友好合作。希望國際社會更多關注脆弱國家聯盟，期待中方為中小國家實現發展振興做出更大貢獻。

王毅讚賞夏宣導成立脆弱國家聯盟，歡迎聯盟和成員國家積極參與全球發展倡議，共同朝實現聯合國2030年可持續發展議程作出努力。

王毅指出，作為開發中和負責任大國，平等對待中小國家是中國外交傳統，維護開發中國家利益是應盡義務，幫助大家加快發展振興是國際責任。中國從無意謀求勢力範圍，也沒有興趣搞什麼地緣爭奪。有的國家以己度人，誤判甚至抹黑中國，但各國人民看得清楚，合作成果擺在面前，任何不實之詞都沒有市場。

王毅強調，中方已多次表明，願開展更多三方、多方合作，形成國際合力，幫助中小國家加快發展振興。任何國家都不應被遺忘，任何地區都不應被邊緣化。中國將繼續堅定站在開發中國家一邊。

夏納納表示，完全贊同習近平提出的一系列重要倡議，期待借鑒中國的成功經驗，挖掘雙方巨大合作潛力，助力東帝汶等中小國家實現自主多元化發展。

王毅會見東帝汶總統奧爾塔支持早日加入東協。（中國外交部網站）

當地時間4日在首都帝力，東帝汶總統奧爾塔也會見到訪的大陸國務委員兼外長王毅，感謝中國政府和人民長期支持，從兩國建交伊始，無論什麼困難和壓力，始終堅定恪守一個中國原則，對兩國關係未來，充滿信心和期待。王毅表示，中方支持東帝汶積極參與地區國際事務，期待東國早日加入東南亞國協，成為亞洲大家庭一員。奧爾塔感謝中方支持，期待盡快實現這一夙願。

王毅稱讚奧爾塔當年擔任首任外長時，在獨立當天與中國簽署建交公報，共同掀開兩國關係嶄新一頁，是兩國友好的見證者和推動者。

王毅說，20年來，兩國始終平等相待、相互理解、相互支持，已成為共建「一帶一路」重要夥伴，中國為東帝汶經濟社會發展、基礎設施建設、民生改善發揮了積極作用。疫情發生後，中國第一時間派包機馳援東抗疫。中國醫療隊在東救死扶傷，先後救治30多萬東民眾。

中國還積極參與聯合國東帝汶維和，為東國和平穩定作出貢獻。中方願與東國一道，以建交20周年為契機，總結成功經驗、規畫未來藍圖，推動兩國全面合作夥伴關係更上層樓，打造大小國家相互尊重、平等互利、共同發展的範例。雙方一致同意堅持並捍衛多邊主義。

王毅指出，習近平提出的全球發展倡議、全球安全倡議得到廣泛支持，歡迎東帝汶積極參與。奧爾塔回應，東帝汶雖然是小國，但堅持原則，主張通過對話協商和平解決分歧，團結應對國際和平安全面臨的挑戰。

同日，王毅會見東帝汶國父夏納納和革陣總書記阿爾卡蒂里、議長阿尼塞托。稍早到訪時，王毅會見總理魯瓦克，與外長阿達爾吉薩會談並出席合作文件簽字儀式。