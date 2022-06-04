台北市長選舉，國民黨正式提名立委蔣萬安參選，民眾黨傾向支持台北市副市長黃珊珊，民進黨傳出衛福部長陳時中是可能人選之一。針對陳時中還能參選嗎？國民黨台北市議員徐巧芯表示，民進黨應該還是會派陳時中出馬選台北。媒體人吳子嘉則認為，陳時中選台北市長這件事，到目前為止並沒有改變。

徐巧芯4日在《董事長開講》網路節目中認為，英系對外放話，如果沒派陳時中出來選台北市長，等於是宣告防疫失敗，因為他們要掛住防疫成功的面子，無論如何都要派陳時中去選，認為他最適合的地方還是在台北市；不過，現在似乎變了。但不管怎樣，民進黨應該還是會派陳時中出馬選台北。吳子嘉也覺得，陳時中選台北市長這件事，確實到目前為止並沒有改變。

徐巧芯指出，在《美麗島電子報》的民調出來之前，民進黨要派陳時中，認為他是會贏的那個人。但民調出來之後，他們改成說，派別人參選會被說成防疫失敗。而台北市長選舉，在「三腳督」的情況下，3人的民調都會很接近。其中，陳時中的所有政策都對台北市民太差，卻把所有好的東西留給南部，因此陳時中若進入選戰中會被檢驗。