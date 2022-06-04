行政院長蘇貞昌昨（3）日上午到高雄展覽館視察孩童大型疫苗施打站，不小心口誤說出「我們一起打贏這場防疫的選戰」，隨即修正為「作戰」，而資深媒體人黃揚明表示，「蘇院長某種程度就是吃了誠實豆沙包，就是講出內心話了」，更痛批很多東西都是指揮中心說了算，甚至更揭露了民進黨防疫的背後真相，直言「史無前例」，引發討論。

黃揚明今（4）日在中天新聞《鄭亦真辣晚報》中提到，中央流行疫情指揮中心這兩天都不開記者會，而剛好「這兩天死亡人數超高，那為什麼不開？」黃揚明直言，其實很多人在意的是哪一款疫苗在打滿三劑、沒有慢性病的情況下，被突破感染的比例最高，但指揮中心卻不公布，很多人民想知道的資訊，指揮中心都不給你，很多東西都是指揮中心說了算。

黃揚明更拿出中研院生物醫學科學研究所兼任研究員何美鄉的僅1成「長新冠」舉例，若是罹患Omicron的感染人數等於台東22萬人口數，難道不多嗎？黃揚明更嗆「染過就不會染，誰說的，拿科學根據出來」，他更坦言「我們已經很久沒有做基因定序」，而像侯漢廷2度感染就可以去做，這個很多國際醫學會對這個病毒的特性會很有興趣，會想了解「為何這些人重複染疫的比例特別高」，這應該要去研究的需要做整體全盤的考量，結果指揮中心卻一句話打發，這也讓黃揚明痛罵「現在防疫最不需要的這種態度」。

黃揚明更揭露了現在民進黨對於防疫「只想撐過去」，只要撐到7月15日國旅補助上路，就可以開始振興、進行選舉，這讓黃揚明無奈「這種用政策引導流行病傳染的速度，史無前例」，這整個政府團隊都搞錯方向了，會讓人民搖頭，還是把焦點放回來防疫。