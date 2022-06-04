「美聯社」（AP）4日報導，在完成一名陣亡老上校入土儀式的同時，烏克蘭軍人公墓的工作人員便已準備好下一座墓穴；由於前線官兵的陣亡速度非常快，這座墓穴「也不會空太久」。

根據報導，馬哈切克（Oleksandr Makhachek）上校5月30日在烏克蘭東部的盧甘斯克（Luhansk）區域陣亡，留下妻子和兩個女兒，葬禮於首都基輔以西約90英里（約140公里）的日托米爾（Zhytomyr）軍人公墓舉行。

與他認識超過30年的老朋友舒托夫（Ruslan Shutov）上校表示，當時馬哈切克正率領一支工兵部隊，在前線執行埋設地雷和構築防禦工事等任務；俄軍發動砲擊時，馬哈切克和同伴躲進不同的防空洞中，結果他身處的掩體被俄軍重砲直接命中。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）先前表示，烏克蘭目前每天在戰鬥中失去60至100名士兵。「美聯社」指出，就算在越戰最血腥的1968年，美軍平均每天也只有不到50名士兵陣亡；退役美國陸軍中將、前美國駐歐州陸軍司令霍吉斯（Ben Hodges）更表示，烏克蘭軍官和士官損失慘重，因為他們在前線四處奔走指揮，導致自己暴露在砲火之下。

且2014至2019年擔任烏克蘭參謀總長的退役上將穆任科（Viktor Muzhenko）告訴「美聯社」，目前雖是俄烏戰爭的關鍵時刻之一，但傷亡狀況還可能進一步惡化，強調烏克蘭需要能夠匹敵、甚至超越俄軍的強大武器，才能有效降低烏軍的損失。