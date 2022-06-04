大陸女星楊冪和Angelababy（楊穎，baby），不僅都擁有精緻五官和姣好身材，人氣也是相當火紅，常被外界拿來比較，但2人私底下其實是好閨密，近日，baby在節目上打電話給主持人好友張大大，並問他「我跟楊冪誰好看？」他的高EQ回應，受到其他來賓讚賞。

baby近日在陸綜《萌探探探案》中，致電她和楊冪的共同好友張大大，並詢問他「我跟楊冪誰好看？你好好說啊，我在錄節目，冪姐不會看到的。」張大大面對這個世紀問題一點不慌張，真誠回答：「說真心話，楊冪和你的話，各自都有各自的缺點，也不是說誰比誰漂亮」，一句高EQ回應雙方都不得罪。

但這其實是女星宋丹丹模仿baby的聲音詢問，不過張大大雖然有覺得聲音怪怪的，但都沒發現電話那頭不是baby本人。而這個片段也上了微博熱搜，大家也紛紛討論起2人美貌。

不過這個問題其實常常出現，baby和楊冪2017年一起出席微博之夜盛典時，在後台楊冪直接問：「妳覺得楊冪跟Angelaby誰好看呢？」Baby搞笑將身上外套褪去，露出裡面的性感美胸，笑說：「我覺得各有所長。」讓楊冪徹底服了。