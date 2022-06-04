總統蔡英文與衛福部長陳時中今天(4日)早上造訪彰化基督教醫院，現場護理師興奮大喊「我們都是817」，蔡英文開心之餘，與院長陳穆寬和護理師大合照，未料下午皮膚科名醫邱足滿就控訴遭院方無理由不續聘，掀起白色巨塔風暴。事實上，在去年台灣百大名醫、眼科權威陳珊霓就曾做出類似指控，指出有無數資深員工被逼走，自己也遭霸凌求去，更點名陳穆寬就是主事者。

邱足滿今天在臉書PO出3000字公開信，表示自己在院服務25年，卻在近幾個月來不斷被針對性調動門診至偏遠地區，期間她試圖與院方溝通，都吃了閉門羹，上月30日更收到契約期滿通知單，且日期為6月30日，離7月10日的任職滿25年只差半個月，質疑院方企圖規避32萬元退休金，而這一切可能都與她同屬院內的丈夫、耳鼻喉科醫師蕭信昌有關。她透露，高層下令住院醫師不准擔任蕭信昌助手、不准跟蕭信昌說話，也不准照顧蕭信昌的病患，導致丈夫無奈離職。此外「畢業」的還有曾與陳穆寬爭奪院長寶座的前副院長陳堯俐、肝臟移植權威柯志燃。

繼去年彰化基督教醫院眼科名醫陳珊霓揮別服務18年的彰基，在臉書控訴遭打壓含怨離去，今又傳出皮膚科名醫邱足滿遭無理由不續聘，４日在臉書發表長達3000字的公開信。（吳建輝攝）

時間回到2021年10月，當時眼科醫師陳珊霓就曾PO文「給彰基人的公開信」，控訴在高層的惡整、打壓下，2年多來無數資深員工與醫師同仁遭清算式洗牌，自己所在的眼科也處處被刁難，提出各種不合理要求，更點名這一切主事者就是院長陳穆寬，全院從白色巨塔淪為幫陳穆寬洗腳的「木瓜之城」。

時隔陳珊霓公開信2個月後，《鏡周刊》報導，彰基離職員工投訴院長陳穆寬大開「影分身之術」，一個人一天內掛名開了17台刀，同時占用11個手術房，連出差到台北也仍有掛名手術在院內進行，質疑藉此詐領健保，陳穆寬月收入因此破百萬，此外還爆出陳穆寬藉著穿手術服機會，對女護理師毛手毛腳，更將手伸進對方衣服內摸背。

《鏡周刊》報導指出，陳穆寬當上院長後，為了建立領導權威，許多資深醫師成為霸凌對象，包括當時的院長競爭者、器官移植權威陳堯俐，就連陳堯俐好友江姓泌尿科名醫也被波及，總院門診全停，被「流放」至分院，又被調到雲林基督教醫院。此外，陳穆寬為將其他專科手術，全數併入自己耳鼻喉科門下，竟在公開場合羞辱口腔外科醫師，大罵牙醫只會補牙，該科蔡姓主任因此被拔，最終黯然離去，就連同樣耳鼻喉科的蕭姓學長也不知為何被針對，遭陳穆寬下令院內醫師不准與蕭姓學長有任何聯繫，導致蕭姓學長也離職。

對於周刊報導，當時彰基公關發聲明反駁，表示全為不實指控，反指陳珊霓曾因違反學術倫理遭懲處，還有3篇論文違反研究倫理，被院內人體試驗委員會懲處，才會拔掉主任職位，不排除對陳珊霓提告，同時也強調開刀房最少都有7人以上，不可能在眾目睽睽下性騷擾，若有應從正當管道申訴，反控爆料者居心叵測。

只是結合當時陳珊霓的公開信、周刊報導與今天邱足滿的聲明信來看，有諸多吻合，尤其是資深醫師集體「畢業」和邱足滿丈夫蕭信昌部分更是不謀而合。對於今天邱足滿的公開信，彰基方面則表示一切都為個人看法，不予置評。