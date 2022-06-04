大陸聞泰科技旗下的安世半導體（Nexperia）收購英國最大半導體廠紐波特（Newport Wafer Fab，NWF）頻頻受阻，英國5月25日宣布介入調查，在75天內將決定是否取消交易，美媒援引知情人士爆料，變數主要來自美國在幕後遊說英國政府，誘使交易破局。
安世半導體去年7月以約8000萬美元（折合新台幣約23.5億元）的價格收購紐波特，而英國商務大臣夸騰（Kwasi Kwarteng）5月25日宣布，將根據新版「國家安全和投資法（National Security and Investment Act）」對這筆交易展開調查。夸騰強調，「我們歡迎海外投資，但不能威脅到英國國安」。
關於英國態度反轉，為這起交易增添變數，華爾街日報3日引述知情人士說法，一名美國駐英大使館外交官近幾周遊說英國官員，稱若紐波特重回英國手中，對英國成為電動車關鍵晶片製造中心有正面效益。
該人士透露，雖然這位外交官並未要求英國撤銷交易，但表明美國樂見其成。以國安問題為由審查交易並不少見，但英國「國家安全和投資法」甚至可以追溯調查，也就是說若調查發現涉及國安問題，即能夠撤銷交易案。
一名美方消息人士指出，拜登政府的目標是透過對話，與盟友共同應對科技競爭，但並未要求其他國家採取具體行動。
對此，大陸駐英大使館指控美國違反國際貿易規則，商業行為不應該受到美方干涉。
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