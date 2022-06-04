鞭刑制度至今仍存在於某些國家，特別是奉行相對保守伊斯蘭教法的新馬地區。近期非洲迦納(Ghana)傳出一對小情侶私密片外流，掀起社交平台瘋狂討論。事件曝光後，當地居民便自發性的逮捕他們，在眾目睽睽下以20下「鞭刑」狠狠抽打，殘忍行徑全程錄下也引來地方團體輿論撻伐。

Ghana Police has arrested three persons in connection with the whipping of the sex tape victims at Wa, Ghana..@tv3_ghana pic.twitter.com/WNJ7E1fHEg — Ashaimanonline.com (@AshaimanonlineC) June 2, 2022

綜合外媒報導，這對小情侶因為錄製性愛影片不慎外流，在網路上引起熱議，有居民兼網友發現後，稱如此下流、不檢點的行為已經造成該鎮名譽受損，便自發性組成正義大隊逮捕他們。

事件發生在上月30日，影片可以看到，一男一女慘被綑綁在木樁上，在宮殿前準備接受不人道審判。一旁湧入大批圍觀群眾等著看好戲，還有人拿出手機錄下慘忍的鞭打過程。兩個人各自挨了20下抽打，男子甚至被要求脫褲受罰，完全不留情面。居民的喧嘩聲也隨著鞭打次數越來越激昂，想逃也逃不了，他們只能乖乖繞著木樁打轉，試圖轉移注意力。

遊走在人道灰色地帶的鞭刑處罰普遍被視為侵犯人權，此舉也引來當地律師協會批評「野蠻」、「落後」、「可惡至極」。然而，當地議會領袖卻全力給予支持，稱這是教育年輕人的難得機會，守紀律未來才能成大器。