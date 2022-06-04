思薇雅蒂在獲勝奪冠瞬間握拳歡呼。（路透）

(22:50更新頒獎致詞)法國網球公開賽4日進行女單決賽，波蘭籍現任球后思薇雅蒂（Iga Swiatek）維持今年高檔狀態，首盤3度破掉18歲美國小將高芙（Coco Gauff）的發球局，次盤也撐過小亂流後來居上，以6比1、6比3直落2勝出，不僅奪得個人第2座法網金盃，35連勝也追平本世紀最長紀錄。

思薇雅蒂賽後笑著站上頒獎台捧盃，但聆聽波蘭國歌時開始落淚，她說：「兩年前在這裡奪冠已經非常驚奇，當時我完全沒有想到，今年雖然做了很充分的準備，但也有很多壓力，奪冠過程非常不容易。」

思薇雅蒂特別鼓勵小她3歲的亞軍高芙，並感謝現場自己的團隊、父親與在家鄉看球的姊妹，而帽沿別著烏克蘭國旗飾品的她更突然發生力挺遭俄軍入侵的鄰國，在致詞時高喊「烏克蘭加油」（Ukraine strong），此話一出讓中央球場所有觀眾起立鼓掌致敬，最後她也感謝到場看球的觀眾，「我們明年再見！」

波蘭籍球后思薇雅蒂在法網決賽對決美國小將高芙。（美聯社）

思維雅蒂是前年法網女單冠軍，她從2月下旬以來不知輸球為何物，這次也給21年來最年輕法網決賽爭冠者高芙「震撼教育」，締造近期6連冠的驚人紀錄。高芙雖然輸球，但她也打入明天的女雙決賽，還有機會在羅蘭蓋洛捧盃。

高芙首次打入大滿貫決賽，一開賽略顯怯場，直到第5局才在丟士後首次保住發球局。思薇雅蒂則勢如破竹，只花33分鐘就讓高芙丟掉她在本屆法網的第1盤。

次盤高芙重整旗鼓，首局就逼出兩個破發點，並在此役首次破發成功。不過思薇雅蒂穩住陣腳在第4局回破，接著連保帶破又於第6局再次破發，連下5局反以5比2聽牌。最後思薇雅蒂發球讓高芙回擊過長出界，以6比3拿下第2盤，輕鬆寫意拿下勝利，只花68分鐘就贏得這場女單決賽。