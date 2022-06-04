NBA總冠軍賽剛結束首戰，此戰塔圖(Jayson Tatum)表現低迷，但綠軍靠著團隊戰力獲勝，除砍下最高分的荷福德(Al Horford)，「雙J」連線另一員傑倫布朗(Jaylen Brown)也貢獻24分，而除了在場上表現優異，最近他在場外更傳出好消息，他與肯伊威斯特(Kanye West/後改名Ye)所創的運動品牌簽下合約，成為NBA首人。

本季布朗與adidas結束合約，最近選擇加入知名歌手肯伊威斯特所創品牌《Donda Sports》旗下，成NBA首位與此品牌簽約球員，據媒體《TMZ》透露，肯伊威斯特之所以找布朗合作，是看上他的為人、以及常參與慈善活動，並和肯伊威斯特母親強調的「教育」理念不謀而合，而品牌旗下知名運動員還有NFL公羊的唐諾(Aaron Donald)。

布朗今年25歲，2016年以首輪第3順位被塞爾提克選上，新秀球季開始就與adidas簽約至今，過去能看到他在場上穿著不少亮眼的adidas鞋款，如adidas Pro Bounce PE ‘Jaylen Brown’這雙球員配色戰靴，而他也曾穿上偶像「T-Mac」麥格雷迪(Tracy McGrady)專屬標誌鞋款，身著紅藍鴛鴦配色T-Mac3於比賽亮相。

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