17年的憤怒一洩而出！1名女網友昨（3）上網抱怨自己每年端午節都要為家中祭祖拜拜，並且煮整桌菜已長達17年，每次與家中吵架，家人仍堅持要她做完全部事情，最後她只能每次拿香拜拜時都暗自咒罵祖先，嗆說17年來「根本是無窮無盡、擺脫不了的輪迴，只為了一個女主人無可理喻、至死方休的堅持」。

該女網友在臉書「匿名公社」發文，昨（3）是端午節，她身為家中女兒必須負責祭祖拜拜，還要煮整桌團圓飯，每年皆如此已過了17年，她怒批「真的很恨！」她說原本故照顧失智父親15年，父親在前年過世，她則繼續做祭祖，直言「活人都顧不完了，還要顧離世3-50年的往生者，根本是無窮無盡擺脫不了的輪迴」。

女網友抱怨自己每年端午節都要為家中祭祖拜拜，且煮整桌菜已長達17年，，最後她在只能每次拿香拜拜時都暗自咒罵祖先。（翻攝自臉書「匿名公社」）

「只為了一個女主人無可理喻至死方休的堅持」該女網友疑似暗指母親無理要求，她說已經和家中吵架多次，好幾次拿起香時就在心裡對祖先默默嗆聲，坦言「今天是17年來第一次公開說出心裡的苦悶，請不要對我道德討伐！我只是人！ 謝謝」。

其他網友留言「我媽也是有非要祭拜的觀念，不過菜色祭品有妥協慢慢簡化，我都是想著反正長輩年紀大了，順他們也沒剩幾年，他們想怎麼做就怎麼做」、「老人家講都講不聽！愛拜又喜歡抱怨，嘖」、「重點不是祭祖，而是怎麼都是一個人在累吧」、「我們是都吃不完一大堆菜，後來煮的人自己覺得又累又浪費，就每年減少」。